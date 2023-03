"Difendiamo la Sanità pubblica": Cgil, Cisl e Uil protestano contro i tagli

In Emilia-Romagna mancano oltre 5 mila addetti nella sanità pubblica, tra infermieri, oss e personale tecnico-amministrativo. Tutte figure necessarie anche per attuare il decreto sullo sviluppo territoriale, con le case di comunità. Nonostante questo imponente fabbisogno, la Regione - spiegano i sindacati - taglia sul personale. Aprendo così a nuovi spazi per il privato.

I lavoratori della sanità pubblica sono il motore che garantisce il diritto alla salute. Senza nuovo personale non sarà possibile ridurre le liste di attesa.

Le assunzioni degli ultimi cinque anni, più volte ricordate dall'assessorato regionale alla Sanità come prova di un forte impegno - dicono i sindacati - sono state vanificate dal blocco del turn over. Cgil, Cisl e Uil sono pronti alla mobilitazione generale in assenza di risposte concrete.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Matteo Cotugno, le interviste ai segretari regionali di Fp-Cgil, Uil-Fpl e Cisl-Fp Mauro Puglia, Paolo Palmarini e Sonia Uccellatori.