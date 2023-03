Don Ciotti a Reggio Emilia: "Il problema nel nostro Paese è l'indifferenza"

“Le mafie ingrassano nell'indifferenza, nella superficialità, nell'ignoranza delle persone. Oggi allora il verso problema in Italia, in questo momento storico, a fare la differenza è l'indifferenza nel nostro Paese”. Parole di don Luigi Ciotti, fondatori di Libera, da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata.

Oggi don Ciotti era all'università di Reggio Emilia, in un territorio segnato dal radicamento della 'ndrangheta come dimostrato dal processo Aemilia.

Nel servizio di Luca Ponzi le interviste a don Luigi Ciotti e al procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci