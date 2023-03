Due donne investite in autogrill: arrestato un 33enne

È stato arrestato a Modena un 33enne per aver travolto con la propria auto due giovani alla stazione di servizio di Campogalliano, sulla A22 lo scorso 26 febbraio. L'accusa è di tentato omicidio: secondo gli inquirenti sarebbe dunque lui l'uomo alla guida che ha causato alle due donne molteplici fratture per prognosi da 60 e 10 giorni.

La misura cautelare del carcere, per il pericolo di recidiva, è stata applicata dalla polizia stradale insieme alla mobile di Modena, su indagini coordinate dalla procura e su disposizione del Gip.

A far scattare le manette - spiega la procura modenese - hanno contribuito sia le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione di servizio, sia quelle di un veicolo in sosta. Nei video si vede l'auto che accelera e sterza appositamente per investire le due donne. L'uomo alla guida non si è poi fermato per prestare soccorso e ha proseguito la marcia prima di finire contro un guard-rail nella zona di Carpi. A seguito dell'incidente, abbandonato il veicolo, lo stesso ha raggiunto il vicino casello e tentato di impossessarsi di un'altra auto, provocando un altro incidente finendo in ospedale con le caviglie fratturate..