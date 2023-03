Europei indoor, Folorunso: "Un sogno che si avvera"

Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta femminile 4x400 ai Campionati Europei indoor di atletica leggera, in scena a Istanbul. Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando hanno chiuso la finale odierna in 3'28"61, nuovo record italiano. Oro per l’Olanda. Al microfono di Antonella Caporale, Ayomide Folorunso, origini nigeriane, dal 2004 si è stabilita con i genitori - la mamma Mariam e il papà Emmanuel, geologo minerario - a Fidenza.