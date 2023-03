"Gaaloul bruciò la vettura di Alice Neri per nascondere il delitto"

Mohamed Gaaloul è l’ultima persona ad avere visto viva Alice Neri. Ed è certamente lui che ne ha bruciato l’auto. Un rogo non spiegabile se non con l’intento di nascondere l’omicidio. Così scrive il Tribunale del Riesame di Bologna nelle motivazioni con cui ha respinto la richiesta di scarcerazione del 29enne tunisino, principale indiziato per il delitto dell’operaia 32enne, trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio dell’auto, nella campagna modenese, vicino Concordia. “Motivazioni superficiali” per l’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini, che preannuncia ricorso in Cassazione. Per il Riesame è assodato che Mohamed sia salito in macchina con Alice e non ci sono prove che possa essere sceso prima di raggiungere l’oasi Valdisole, dove lei è stata bruciata. E mentre la difesa non esclude che Alice - quella notte - volesse incontrare un’altra persona, per il Riesame non ci sono prove di altri appuntamenti. Né ci sono - al momento - prove certe che Alice quella sera potesse avere assunto cocaina. Per il Riesame dunque non è possibile che Alice sia morta per un mix letale di alcol, sostanze, e farmaci, come ipotizzato dalla difesa. E sebbene sia difficilissimo, dato lo stato del cadavere, ricostruire le modalità del delitto, è certo che si tratta di omicidio. Del quale Gaaloul - pur con un movente non chiarito - resta l’indiziato principale. Un nuovo incidente probatorio dovrà ora essere fissato per tutte le prove tecniche, compresa quella sul combustibile e sugli indumenti indossati dall’indagato.

Il servizio di Giulia Bondi