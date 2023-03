Giallo di Casinalbo, sarà l'autopsia a svelare le cause della morte di Alessandro Gozzoli

I familiari di Alessandro Gozzoli hanno designato un legale di fiducia per seguire gli adempimenti giudiziari relativi alle indagini sul suo decesso. A partire dall'autopsia che dovrà svelare le cause della morte: è atteso nella giornata di oggi il conferimento dell'incarico ad un medico legale da parte della Procura di Modena.

Intanto proseguono nel più totale riserbo gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita di Gozzoli, trovato cadavere venerdì pomeriggio a Casinalbo, nell'appartamento in cui il 40enne viveva in affitto da circa un anno. Era a letto, legato. La casa in disordine. E l'auto non è stata trovata in garage. Un incontro intimo finito in tragedia, tra le ipotesi; ma non si esclude una rapina violenta, dall'esito drammatico, e non si scarta nemmeno la pista di un omicidio volontario.

Dall'esame dei tabulati telefonici, gli inquirenti cercano di risalire alla persona che era con lui, nella sera di venerdì. Si scandagliano anche eventuali contatti tramite app e siti di incontri: l'ipotesi è che potesse essere in compagnia di un uomo.

Originario di Bazzano, nel bolognese, Gozzoli si era trasferito in quella frazione di Formigine per essere più vicino alla sede della società di consulenza paghe per cui lavorava da alcuni anni, in via Giardini a Modena. Ed è stata proprio la sua datrice di lavoro a dare l'allarme, sabato mattina, non vedendolo arrivare. Avvisata la sorella, che aveva le chiavi di casa, la tragica scoperta del corpo, in uno scenario ancora tutto da chiarire.

Il servizio di Roberta Castellano, montaggio di Emanuele Righi.