Giornata contro l'obesità, in regione dati migliori della media nazionale

Il 4 marzo è la Giornata mondiale contro l'obesità: i dati della emilia romagna sono leggermente migliori rispetto alla media nazionale, ma c'è molto da fare specialmente tra i più giovani. Nel quadriennio 2018-2021 l'eccesso di peso ha interessato il 42% delle persone tra i 18 e i 69 anni. Oltre 5 bambini su cento sono risultati obesi mentre quasi il 20 % in sovrappeso. Rispetto al resto del Paese, in particolare rispetto al Mezzogiorno d'Italia in Emilia Romagna la tendenza all'obesità riguarda meno persone. E tra i bimbi c'è anzi, nello stesso lasso di tempo, una lieve discesa.

Dal 2013 è attivo il "Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso", inserito dall'Organizzazione mondiale della sanità tra le buone pratiche europee; nelle Aziende sanitarie locali è attiva una rete per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la diagnosi e terapia. Ma soprattutto per la prevenzione, per una corretta educazione alimentare fin dai primi momenti di vita e in età scolare.

Il servizio di David Marceddu, montato da Giacomo Lagrasta