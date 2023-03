Gli 80 anni di Lucio, rimasto nel cuore di tutti

Le persone arrivano da tutta Italia per rendere omaggio a Lucio Dalla, ognuna con un ricordo personale, una riflessione legata al proprio rapporto con le canzoni del cantautore bolognese. Si fermano di fronte all'ingresso di casa Dalla, in via D'Azeglio, una foto alla targa o solo uno sguardo per poi proseguire. Di solito, fino al terrazzo in angolo, con l'immagine di Lucio che spicca sul muro baciato dal sole. Anche perché la casa oggi era chiusa il pubblico, in attesa di un evento di beneficenza in serata. Lucio Dalla è nato 80 anni fa ed è morto 11 anni fa. Ma per molti, moltissimi, è un'entità mai davvero scomparsa.



Il servizio di Samuele Amadori, montato da Giacomo Lagrasta