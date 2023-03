Gli Alpini contro le molestie, un anno dopo le polemiche all'adunata di Rimini

Una settimana fa hanno sfilato per le strade di Rimini alla camminata degli uomini contro la violenza sulle donne. E ora, sempre da Rimini, lanciano un manifesto e un manuale di consapevolezza contro le molestie. Per sottolineare che "sono comportamenti intollerabili in qualsiasi contesto e situazione" e che "non sono atti di goliardia", come si legge nel documento. Gli Alpini ripartono da qui, dopo le polemiche per le molestie segnalate da diverse donne, l'anno scorso, durante l'adunata delle penne nere nella città romagnola.

Nessuno strascico giudiziario (l'unica denuncia risulta essere stata archiviata), ma un'ombra sulla reputazione del Corpo. Per questo l'Associazione nazionale Alpini ha avviato un confronto tra gli iscritti sul tema della violenza di genere, perché "essere contro le molestie - recita un altro punto del manifesto - significa non restare indifferenti".

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Matteo Cotugno), gli interventi di Massimo Cortesi, direttore del mensile "L'Alpino", e di Lino Rizzi, vice presidente dell'Associazione nazionale Alpini.