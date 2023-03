"I colli di Bologna come il centro storico": appello dei residenti per la sicurezza

Trattare i colli bolognesi con la stessa dignità del centro storico. Lo chiede il comitato Comicolli, costituito per avanzare alle istituzioni di Bologna rivendicazioni e proposte. Tema principe la sicurezza delle persone e delle cose, perché chi abita nelle case più isolate si sente più a rischio di subire furti o peggio rapine violente. Una delle proposte, aumentare le telecamere - anche pagate da privati, ma visionabili solo dalle forze dell'ordine. Un tema che in città ha suscitato dibattito, con i contrari che paventano un ricorso eccessivo alla videosorveglianza e quasi una militarizzazione. Per chi vive sui colli, un altro tema caldo è quello della viabilità, con la richiesta di declassare da extraurbane a urbane le strade che li attraversano, per ridurre i limiti di velocità. La discussione è aperta e le esigenze dei residenti andranno conciliate con quelle del resto dei bolognesi, che in collina cercano la gita fuori porta o il ritrovo nei locali estivi.

Nel servizio di Giulia Bondi, girato e montato da Giacomo Lagrasta, le interviste a Matteo Giovanardi, Francesco Cicognani Simoncini e Anna Maria Cesari, esponenti del comitato Comicolli.