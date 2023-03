Il baby bomber del Bologna batte il suo record e Immobile gli manda un videomessaggio

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra, ha reso omaggio con un videomessaggio sulla pagina Facebook della Viareggio Cup ad Andrea Mazia, punta del Bologna che giovedì scorso, segnando il 15esimo gol, lo ha superato in testa alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi della ViareggioCup.

"Ciao Andrea, ho visto il tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi", le parole di Immobile, che deteneva il precedente primato con 14 reti (siglate nel biennio 2009-2010 con la Juventus) assieme a Renzo Cappellaro.



"Ciao Ciro, ti ringrazio per il video", la risposta di Mazia, ora a quota 16 (12 centri nell'edizione 2022, 4 in quella in corso).