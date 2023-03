Il Cardinal Zuppi volontario allo stadio Dall'Ara

Prima volta allo stadio Dall'Ara per il Cardinal Matteo Zuppi. L'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nelle vesti di “Volontario Per Un Giorno” della "Io sto con… onlus" - nell'ambito di Bologna For Community, progetto di responsabilità sociale di Pmg Italia e del Bologna - ha accompagnato in tribuna alcune persone con disabilità per la partita con la Lazio.