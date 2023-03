Il Casanova di Red Canzian

Red Canzian, autore delle musiche e ideatore del progetto, si è ispirato al romanzo di Matteo Strukul, “Casanova, la sonata dei cuori infranti”, che racconta di una Venezia ancora splendida se pur all’inizio di un periodo di decadenza, dove amore, sesso, intrighi politici, duelli, amicizia e fughe si intrecciano in un susseguirsi di rocamboleschi accadimenti. Ed è proprio con l’autore del libro che Red Canzian ha tracciato una sinossi della storia, perfetta per essere rappresentata in teatro attraverso musiche epiche, canzoni romantiche e balli moderni, pieni di fisicità.

Il bassista dei Pooh ospite del nostro telegiornale intervistato da Giovanna Greco