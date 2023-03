Il farmaco galenico prodotto a Bibbiano che tiene in vita il piccolo Nikola in Ucraina

Anja si collega con noi dall'ospedale materno infantile di Kiev, dov'è ricoverata da settimane con il suo piccolo Nikola, sette mesi. “Ha una malattia molto rara - dice - il primo bambino in Ucraina che è nato con questa malattia genetica, la sindrome di Menkes”. La farmacia galenica di Bibbiano è tra le poche a produrre il rame istidinato: un farmaco raro, costosissimo e salvavita.

La rete di solidarietà che dal piccolo centro del Reggiano ha portato il rame a Kiev passa dalla provincia di Parma, dove Svetlana, russa del Donbass, vive da anni con il marito Francesco. “Voglio dare una chance per mio bambino per vivere”, dice Anja. Svetlana e Francesco pagano 33 fiale, e il frigo per portarle, la farmacia ne regala altre due. Ma la medicina potrebbe servire per tutta la vita. Per il futuro una speranza potrebbe venire da un'accoglienza in un ospedale italiano.

Il servizio di Giulia Bondi