Il germano che "scorta" la compagna cieca a mangiare

Immagini commoventi, quelle che arrivano dal centro di recupero della fauna selvatica “Il Pettirosso” di Modena. Una femmina di germano, completamente cieca già all'arrivo in struttura, viene costantemente protetta e accompagna da un esemplare maschio che la segue come un'ombra. “La guida, nel laghetto in passeggiata, la porta a mangiare (come nel video), restando di guardia che nessuno la importuni, essendo in difficoltà, poi la riaccompagna al laghetto a bere, la guida facendole sentire un flebile ma costante... qua qua.... al quale risponde puntualmente” - scrivono via social i volontari del centro.