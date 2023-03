Il giallo di Casinalbo, commozione e dolore a Bazzano

Silenzio e dolore a Bazzano, nel Bolognese, il paese natale di Alessandro Gozzoli.

Alla messa domenicale nella chiesa di Sant’Andrea in Corneliano, nella località di Montebudello, il pensiero dei fedeli va alla famiglia del 40enne trovato senza vita venerdì nel suo appartamento a Casinalbo. Vogliono tutti proteggere la memoria di quel ragazzo che da anni si era trasferito per essere più vicino al luogo di lavoro a Modena.

Una fine drammatica, quella di Alessandro. Il cadavere nel letto, legato. La macabra scoperta fatta dalla sorella e dal padre assieme ai datori di lavoro, che avevano dato l’allarme non avendolo visto arrivare in ufficio, venerdì mattina.

I carabinieri stanno lavorando nel massimo riserbo per ricostruire le ultime ore di vita di Gozzoli. Si esaminano i tabulati e le celle telefoniche, ma anche eventuali contatti tramite app e siti di incontri.

L’appartamento in disordine e l’assenza dell’auto in garage fanno pensare ad una rapina. O ad un incontro occasionale finito in tragedia. Ma non si esclude l’omicidio volontario.