Part-time involontari: alle donne il triplo degli uomini

La parità di genere nel mondo del lavoro è una rivoluzione possibile, ma a patto di non perdere occasioni di grande portata, come quella offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove la parità di ruolo e retributiva rappresenta un obiettivo trasversale. Per raggiungere questo traguardo - spiega la Cgil - “servono criteri di legge solidi, mentre il Governo va nella direzione sbagliata, cancellando dalla normativa sugli appalti l'obbligo della certificazione di genere nelle gare”.

Anche in Emilia-Romagna le donne trovano poco spazio nel mercato del lavoro: a subire i part time involontari sono il triplo degli uomini.

Sulla piattaforma di genere “BelleCiao” tutte le categorie della Cgil si confrontano online per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, attraverso la condivisione delle migliori esperienze di contrattazione.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Alberto Carroli, le interviste a Maritria Coi, segretaria Cgil Emilia-Romagna con delega alle politiche di genere, e Lara Ghiglione, responsabile nazionale politiche di genere della Cgil