Il gusto della libertà

Lo hanno trovato stremato, in condizioni che facevano temere il peggio. Per tre settimane lo hanno curato e rifocillato, e alla fine si è ripreso. Grazie alle cure dei volontari del Rifugio Matildico, un lupo di tre anni ha potuto ritornare in natura: è stato liberato a Fidenza, nel Parmense, lì dove era stato avvicinato.

Sono sempre più i suoi simili in difficoltà: tredici gli esemplari soccorsi in due mesi.

Nel servizio di Luca Ponzi le interviste a Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico, e a Luigi Molinari, biologo del Wolf Appennine Center.