Il ritorno in piazza dei "Fridays for future" per l'ambiente

Torna in 60 città italiane “Fridays for future”, sciopero globale per il clima. Tanti i ragazzi della generazione Z al corteo di Bologna, partito alle 10 da piazza San Francesco. Studenti delle medie, superiori ed Università chiedono un'accelerazione della lotta ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica, perché il mondo del futuro sia migliore. Il governo introduca misure radicali per finanziare le fonti rinnovabili, tassi gli extra profitti e sostenga la transizione ecologica dicono gli organizzatori. In corteo anche la Cgil che sottolinea l'impegno del sindacato a portare sui tavoli di lavoro il tema ambientale, tra le vertenze anche quella della ex Bredamenarini, commesse per 700 autobus ecologici ma serve una spinta dalle partecipate statali.

Nel servizio di Paolo Pini, montato da Emanuele Righi, le interviste a Lorenzo Tecleme, Fridays for future e a Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna.