Il sindaco anti bulli: multa da 300 euro

Il Comune di Cento, nel Ferrarese, 36mila abitanti e seimila studenti, dice basta al bullismo e modifica il regolamento di polizia locale introducendo sanzioni da 100 a 300 euro per tutti quei comportamenti che costituiscono un pregiudizio per la sicurezza urbana e un disturbo per la civile convivenza.

