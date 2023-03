"Il tetto di cristallo è rotto, pronte alle nuove sfide"

E' uno dei 17 nomi femminili - su 103 - che guidano una Questura in Italia.

Da quasi un anno mezzo dirige quella di Bologna, prima donna a entrare negli uffici di Piazza Galilei.

Isabella Fusiello, 63 anni, è in Polizia da quando ne aveva 25. Originaria di Andria, in Puglia, una laurea in giurisprudenza. Una carriera che l'ha vista a capo di tanti uffici, anche complicati come, negli anni '90, quello sotto le torri che si occupa di immigrazione.

L'intervista di Sara Scheggia, in occasione dell'8 marzo, montata da Marco Sermenghi.