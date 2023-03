Il varo di parte del viadotto Fornello

Le immagini impressionanti del varo di parte dell'impalcato del viadotto Fornello II, lungo la strada statale 3 bis "Tiberina", sulla E45, in provincia di Forlì Cesena. L'intervento prevedeva l'integrale sostituzione degli impalcati esistenti. Quelli nuovi sono stati realizzati sull'esistente, poi spostato lateralmente su pile provvisorie per permettere la demolizione della struttura precedente. Una lavorazione complessa, parte - fa sapere ANAS - di interventi di manutenzione in corso sul viadotto per un importo di quasi 4 milioni di euro.