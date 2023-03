Il videomapping sulle facciate di Palazzo dei Diamanti

Un’esplosione artistica sulle facciate di palazzo dei Diamanti, trasformate in giganteschi schermi per i quadri dei maestri rinascimentali esposti all’interno, nella mostra “Rinascimento a Ferrara. Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa”. Per tutto il fine-settimana (fino a domenica 5 marzo) andrà avanti lo spettacolo di videomapping, realizzato dai visual artist Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con il music designer Davide Lavia.