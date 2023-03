Il vocale choc dell'assassino di Alessandra alla madre

La sera del 20 agosto, tre giorni prima di massacrare a martellate la sua ex Alessandra Matteuzzi , Giovanni Padovani inviò un messaggio vocale alla madre. Un audio dal tono "decisamente drammatico" con cui "inizia a scusarsi con lei per quanto ha intenzione di fare", annota la squadra mobile di Bologna che ha indagato sull'assassinio della 56enne, per cui l'ex fidanzato andrà a processo il 3 maggio.

"Ti chiedo scusa anticipatamente, sappi che ti vorrò sempre bene qualsiasi cosa possa accadere e tu devi essere tanto forte adesso più che mai mamma", diceva. E dai messaggi scambiati tra Padovani e la donna nei mesi precedenti il delitto l'argomento principale, se non l'unico, era la relazione con l'ex.

Il rapporto tra l'indagato, la madre e la vittima è definita dagli inquirenti "una sorta di triangolazione" in cui Padovani "sfruttava a proprio favore il rapporto confidenziale tra la madre e la fidanzata".

Quasi quotidianamente chiedeva conto dei messaggi che le due si scambiavano, facendosene girare copia. Una spirale di violenza culminata nel femminicidio del 23 agosto, quando Alessandra Matteuzzi fu raggiunta dall'uomo sotto casa, colpita a martellate e finita con una panchina.

Il servizio di Lucia Voltan,