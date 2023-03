In aumento le aggressioni agli operatori sanitari, si studiano strategie di prevenzione

Considerati eroi durante la pandemia, ma - passata l'emergenza - sempre più spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche: è la situazione che vivono gli operatori sanitari, in particolare coloro che lavorano in prima linea, nei pronto soccorso e nelle aree psichiatriche, ma anche nei poliambulatori o nei Cup. Occorre dunque "Educare alla prevenzione e alla gestione del conflitto e della violenza", titolo scelto dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) per un convegno a Piacenza. Obiettivo: individuare le strategie per la sicurezza dei lavoratori del settore.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Claudio Franceschini), gli interventi di Paola Bardasi, direttrice generale dell'Ausl di Piacenza, e di Eva Colombo , vice presidente Fiaso.