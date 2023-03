Incassa le vincite di "gratta e vinci" rubati, arrestato rapinatore

Non hanno portato fortuna i gratta e vinci al rapinatore arrestato a Bologna per avere assaltato, mascherato e armato di un coltello, tre tabaccherie e due farmacie, accumulando un bottino complessivo di 2500 euro in contanti e mille euro in tagliandi della popolare lotteria istantanea. Proprio la riscossione delle somme vinte al gioco ha permesso ai Carabinieri di risalire all'identità del criminale, un uomo fra i venti e trent'anni, disoccupato, con un precedente giudiziario e residente nel quartiere della Bolognina, nella stessa zona dove ha messo a segno i suoi colpi. L'Arma si è avvalsa della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che gestisce il gioco legale in Italia, e che dispone di sistemi informatici in grado di identificare in tempo reale dove vengono incassate le vincite. Questo ha permesso ai militari di individuare un sospetto, grazie anche alla comparazione delle foto segnaletiche con uno speciale applicativo informatico, appostandosi vicino a casa fino a coglierlo in flagranza mentre, a novembre, tentava l'ultima rapina a una farmacia. Con lui è indagato un complice per riciclaggio. Si tratta del suo coinquilino, che in alcuni casi ha riscosso le vincite.

Nel servizio di Francesco Satta, montato da Marco Sermenghi, le interviste al Maggiore Michalengelo Lobuono, comandante compagnia Carabinieri Bologna e a Stefano Saracchi, direttore centrale giochi Agenzia dogane e monopoli.