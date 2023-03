Incidente probatorio Alice Neri, disposte analisi scientifiche e informatiche

Il caso di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Concordia lo scorso novembre. In tribunale a Modena l'incidente probatorio, disposte diverse analisi per far luce sulla morte della giovane, per cui il principale indagato è Mohamed Gaaloul.

Tutti gli aggiornamenti nella diretta di David Marceddu, andata in onda nel nostro tg.