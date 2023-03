Incidente probatorio Alice Neri, disposte analisi scientifiche e informatiche

Il caso di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Concordia lo scorso novembre. In tribunale a Modena l'incidente probatorio, disposte diverse analisi per far luce sulla morte della giovane, per cui il principale indagato è Mohamed Gaaloul.

Tra i dodici nuovi reperti presentati, un paio di pantaloni del principale sospettato, lo stresso Gaaloul, alcuni resti di chip del telefono cellulare, la tanica di combustibile usata per incendiare l'auto e altri elementi. In aula anche l'ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano, nominato consulente dal marito della vittima Nicholas Negrini.

Gaaloul si dichiara innocente ma resta in carcere. Il suo avvocato ha fatto ricorso in Cassazione dopo il rigetto della scarcerazione da parte del Tribunale del Riesame di Bologna.