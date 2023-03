La mummia torna in mostra dopo il restauro

L'hanno chiamata la bella da Tebe. E' una mummia egiziana con sudario integro riccamente dipinto, appartenuto una donna vissuta in epoca romana. Esistono solo due esemplari al mondo di questo tipo e di questa epoca. Dopo il restauro, durato un anno nel Centro di Conservazione La Venaria Reale di Torino, la mummia è stata esposta al Museo Civico Archeologico di Bologna. Il reperto era custodito nei magazzini del museo e proviene dalla collezione dell'artista bolognese Pelagio Palagi. Lo studio antropologico condotto dall'Istituto per lo studio delle mummie di Bolzano, con il reparto di Radiologia del Policlinico di Sant'Orsola, ha ricostruito il profilo biologico della donna. Per spiegare il lavoro di restauro della mummia dal sudario dipinto e non solo al Museo Civico Archeologico è stato organizzato un ciclo di conferenze

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Stefano Bugané, le interviste a Daniela Picchi, curatrice sezione egizia Museo Archeologico e a Paola Giovetti, direttrice Museo Archeologico