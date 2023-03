Landini: "Livelli di precarietà mai visti, serve unità sindacale per difendere il lavoro"

Riunire le forze sindacali e redistribuire la ricchezza con la contrattazione. Il segretario della Cgil Maurizio Landini è intervenuto alla Camera del Lavoro di Bologna in occasione del 130esimo anniversario del sindacato. Dopo la conferma della sua leadership con il 94% dei consensi al congresso di Rimini, Landini ha rilanciato il tema dell'unità con Cisl e Uil: “Ce n'è bisogno perché il mondo del lavoro è frantumato e con livelli di precarietà come mai prima d'ora. E pensiamo anche a come riprendere la lotta per la pace".

Il servizio di Paolo Pini (montaggio di Angelo Gorizzizzo)