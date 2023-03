Lavoratori dello spettacolo senza rinnovi contrattuali

Una riforma sospesa a metà e contratti fermi da molti anni. Il settore dello spettacolo è in fermento con le mobilitazioni di attori, doppiatori e troupe. Il Governo ha posticipato il termine per i decreti attuativi della Legge delega sullo spettacolo da 9 a 24 mesi. La promessa indennità di discontinuità, necessaria per almeno centomila operatori, deve ancora partire, nonostante sia stata finanziata, almeno in parte, nella legge di Bilancio. In ritardo anche l'erogazione degli aiuti previsti dal decreto Sostegni bis.

Le retribuzioni sono basse e le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, che sono almeno una decina, vanno a rilento. Inevitabile, secondo la Cgil, proseguire il percorso di mobilitazione e scioperi.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Emanuele Righi, l'intervista alla segretaria nazionale della Slc-Cgil Sabina Di Marco.