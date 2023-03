"Lazarus, un'opera contemporanea"

«Il regalo d’addio di David Bowie al mondo». Così è stato definito Lazarus, l'opera rock che il grande artista britannico scrisse poco prima della sua scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. ERT / Teatro Nazionale ha ottenuto i diritti in esclusiva nazionale e a otto anni dal debutto a New York, questo spettacolo di teatro musicale va in scena per la prima volta in Italia con la regia del direttore di ERT Valter Malosti.

Nel ruolo del protagonista Newton, l’alieno caduto sulla terra, Manuel Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours, affiancato dalla cantautrice Casadilego e dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti. La colonna sonora include i più grandi successi di David Bowie (da Heroes a Life on Mars?, fino a Changes) e quattro brani che l’artista scrisse appositamente, tra cui quello che dà il titolo all’opera.

La pièce riprende le vicende del malinconico Thomas Jerome Newton, il migrante interstellare del noto romanzo di Walter Tevis “L’uomo che cadde sulla terra” (1963) e dell’omonimo film di Nicolas Roeg (1976), che vide Bowie nei panni del protagonista in una delle sue migliori prove d’attore. La versione di Bowie e Walsh è una sorta di sequel del libro di Tevis e del film di Roeg. L’alieno è ancora sulla Terra, sempre più isolato dal mondo: rinchiuso nel suo appartamento, è afflitto dalla depressione e dalle alterazioni dell’alcol, in preda ai fantasmi della sua psiche che mescola realtà e sogno.

Dopo il debutto in anteprima nazionale al Teatro Bonci di Cesena, lo spettacolo farà tappa anche a Modena, Rimini, Bologna, Ferrara e in altre città italiane.

Nel servizio di Fausto Pellegrini le interviste al regista Valter Malosti e a Manuel Agnelli.