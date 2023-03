Le contestazioni, da "Bella Ciao" ai peluche per ricordare i piccoli migranti

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata accolta da una contestazione al suo arrivo al Congresso nazionale della CGIL a Rimini. Il gruppo di minoranza interno al sindacato era in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi. I presenti hanno esposto alcuni striscioni "Meloni: non in nostro nome. Cutro: strage di Stato". Per terra tanti peluche che poi sono stati portati in sala, nelle prime file.

All'inizio dell'intervento di Meloni alcune voci hanno cantato “Bella ciao”.

Il servizio di Serena Biondini