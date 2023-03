Le iniziative della Regione in vista dell'8 marzo

Siete stanchi della festa della donna? Noi no. La campagna della regione Emilia Romagna vuole ribadire l'importanza di azioni concrete per combattere le discriminazioni e raggiungere la piena parità. Prioritario il tema del lavoro: per il 2023 aumentano a 3 milioni di euro i contributi a fondo perduto per sostenere l'imprenditoria femminile. Fondamentale intervenire anche sul fronte culturale per contrastare la violenza di genere e combattere gli stereotipi. Al via il 17 marzo un corso rivolto agli insegnanti della scuola secondaria. Un altro appuntamento - a partire dal 5 aprile - si rivolge invece a mediatrici e mediatori culturali. Ed entro l'estate uscirà un bando per migliorare la qualità del lavoro femminile.



Nel servizio di Francesca Turi, montato da Giacomo Lagrasta, le parole di Barbara Lori, assessora regionale alle pari opportunità.