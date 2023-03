Lepore ai tassisti: "Sì al confronto, ma si rinnovi il servizio"

"Siamo disponibili al confronto con i sindacati dei tassisti, ma il servizio deve rinnovarsi ed essere al passo coi tempi". Lo ha detto il sindaco Lepore all'indomani dello sciopero dei taxi. "La nostra porta è sempre stata aperta ed è chiaro l'interesse pubblico da preservare. La categoria un'interlocutrice fondamentale per ridisegnare la mobilità bolognese e per affrontare i prossimi anni di cantieri e progetti" - prosegue Lepore. Tante però sono le problematiche segnalate dagli utenti. Non intendiamo favorire altre piattaforme ma procedere con convinzione per ottenere un miglioramento netto del servizio".

Il servizio sullo sciopero dei tassisti è di Ivana Delvino