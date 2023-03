L'ex profugo: "Hanno paura che qui vengano dimenticati"

Jan Nawasi, oggi titolare a Bologna di un ristorante, è un ex profugo. L'arrivo delle salme di suoi concittadini a Bologna lo fa ripiombare in quegli anni per lui di grande sofferenza. Comprende le ragioni di chi non ha voluto far trasferire qui i loro cari: “Temono che non ci sia nessuno a dire una preghiera per loro”, spiega. E lancia un appello: “Servono corridoi umanitari”.

L'intervista di Nelson Bova.