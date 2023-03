L'impianto liberty che regola le acque

Un affascinante insieme di archeologia industriale ed edifici liberty. Tra i beni eccezionalmente visitabili in Emilia-Romagna in occasione delle Giornata di Primavera del Fai (il Fondo Ambiente Italiano), il 25 e 26 marzo, c'è anche l'impianto idrovoro di Saiarino di Argenta, nel Ferrarese. Sempre aggiornato e tuttora in funzione, è il cuore di un sistema studiato alla fine dell'Ottocento per salvaguardare il territorio con la gestione dell'acqua di superficie, evitando inondazioni e stoccando acqua in casse di espansione.

Nel servizio di Laura Longo, le interviste a Barbara Pazi, capo delegazione Fai Ferrara, e Alessandra Furlani, responsabile comunicazione del Consorzio Bonifica Renana