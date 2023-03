Lo skate per la parità di genere

Tantissime ragazze e skater alla prima tappa del progetto Girls Skate Club 2023, andata in scena ieri a Cesena, un evento interamente dedicato alle donne e alla parità di genere. Workshop, concerti, talk. Moltissime famiglie arrivate per sostenere l'iniziativa. Una festa dello sport all'insegna dello skateboarding e dello spirito che anima la disciplina olimpica, come sottolineato dalla responsabile skateboarding femminile e Gender Equality, Eva Niedzielska. “Uno sport che coinvolge non solo come esercizio fisico, ma che ha anche un forte impatto socio-culturale - ha detto - Si aprono molteplici possibilità lavorative per le donne che diventano la parte attiva delle associazioni sportive e del movimento italiano dello skate. Siamo riusciti a trasmettere alle ragazze il vero spirito del nostro sport”.

Quella organizzata dalla Asd Skate School Cesena, è la prima tappa del Girls Skate Club 2023, che tra maggio e settembre toccherà altre tre città italiane: Firenze, Palazzolo sull’Oglio e Roma. La Federazione Italiana Sport Rotellistici e l’Italian Skateboarding Commission puntano in maniera decisa sulla promozione dello sport al femminile, attraverso un progetto ambizioso che fa dell’inclusione e della parità di genere punti fondamentali dell’intera iniziativa.

“Negli ultimi anni la scena femminile è cresciuta in modo esponenziale - ha detto la campionessa italiana Asia Lanzi, che ha rappresentato il nostro Paese a Tokyo 2020, presente a Cesena. Lo skateboarding ha un forte appeal anche sulle ragazze - ha rimarcato Lanzi - La nostra è una disciplina adatta a tutti. Eventi come il Girls Skate Club sono un ottimo momento per condividere e fare avvicinare nuove ragazze a questo mondo, imprimendo allo skateboarding femminile una spinta per alzare il livello dei trick”.

Le immagini della giornata del Girls Skate Club a Cesena