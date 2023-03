Lapide e cartiglio per le storiche case di Lucio Dalla

Davanti alla casa in cui è nato, dove è stato bambino, in quella che era la sua piazza grande e che poi lo è diventata per tutti.

Bologna ricorda Lucio Dalla, che scomparve come oggi nel 2012, che tra pochi giorni, il 4 marzo, avrebbe compiuto 80 anni -intanto inaugurando una targa in piazza Cavour 2.



Poco più in là, in via D'Azeglio 15, l'ultima casa in cui il cantautore ha vissuto e lavorato, meta ora di tanti che amano le sue canzoni, è stata svelata un'altra targa. L'iscrizione: Bolognese eclettico, fu cantautore compositore e musicista di fama internazionale.

E il suo ricordo non si spegne, anzi. Racconta il presidente della Fondazione Lucio Dalla, Andrea Pancani

Tra gli eventi in programma in questi giorni concerti e visite guidate nella sua Bologna, e un'iniziativa che a Lucio, sempre generoso, sarebbe piaciuta molto. Una cena solidale e un libro, il cui ricavato servirà per realizzare una struttura nei giardini del Policlinico Sant'Orsola dove i bambini possano giocare e perché no suonare e cantare.

Il servizio è di Anna Maria Cremonini