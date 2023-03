Manifattura regionale, dopo la crescita del 2022 si attende una frenata

Industria e artigianato sono ripartite nell'ultimo anno, con un aumento del fatturato del 5,8 per cento in Emilia-Romagna e 23.500 posti di lavoro in più. Secondo l'ultimo rapporto di Unioncamere a trainare la crescita è stato l'export, con un incremento degli ordini del 6,2 per cento. Bene le imprese di maggiori dimensioni e in quasi tutti i settori, meccanica e chimica in testa, con qualche difficoltà per l'industria più energivora, come la ceramica.Il credito alle imprese industriali tiene, soprattutto a quelle di grandi dimensioni. Per il 2023 guerra e contesto macroeconomico incerto non promettono niente di buono. Con L'inflazione che non scenderà sotto il 6 per cento, l'aumento dei tassi di interesse e l'elevato costo di materie prime ed energia, il Pil regionale passerà dai 4 punti di crescita del 2022, ad appena un + 0,6 per cento.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Andrea Neri, le interviste ad Alberto Zambianchi, presidente Unioncamere ER, ad Alessandra Florio, Direttrice Intesa Sanpaolo Emilia-Romagna e Marche e ad Annalisa Sassi, Presidente Confindustria Emilia-Romagna.