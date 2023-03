Mattina al call center, pomeriggio librai

Il sogno realizzato di Pablo e Ambra è una piccola stanza di 20 metri, nel cuore della Bolognina, quartiere a ridosso del centro. Laureata in scienze politiche lei, dottore in comunicazione lui. E' al lavoro in un call center che scoprono di avere un sogno in comune, un sogno che profuma di carta stampata. Anni a parlarne tra macchietta del caffé e autobus, poi la decisione. Cosi a settembre dell'anno scorso Pablo e Ambra diventano i librai del loro quartiere, che una libreria non l'aveva da oltre 20 anni.

Il servizio di Lucia Voltan montato da Alberto Carroli