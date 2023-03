"Non posso dimenticare quei 13 corpi nella stiva, non hanno avuto possibilità di scampo"

“La maggior parte dei corpi era in fondo alla nave, nella stiva. Le 13 persone che erano dentro non hanno avuto possibilità di scampo”. “Lavoravano…parevano dei topi…in una condizione veramente precaria. Non c'erano misure di sicurezza neanche minime”. Il ricordo di Maurizio Galletti e Gianni Casadio. Loro c'erano, lì nel cantiere Mecnavi, quel 13 marzo 1987. Il giorno di una delle peggiori stragi sul lavoro nella storia d'Italia, Maurizio e Gianni, vigili del fuoco, erano in servizio. A Ravenna 13 operai - molti giovani, in subappalto o addirittura in nero - morirono nell'incendio della motonave Elisabetta Montanari. “Uomini ridotti a topi”, denunciò ai funerali l'allora arcivescovo, Ersilio Tonini.

Trentasei anni dopo le vittime sono state ricordate con una cerimonia. Trentasei anni dopo di lavoro si continua a morire.

Il servizio di Francesco Rossi con le interviste a Maurizio Galletti, Gianni Casadio, Gessica Allegni (sindaca di Bertinoro) e Michele De Pascale (sindaco di Ravenna),