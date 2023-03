La madre di Leon Asoli: "Ho perso l'amore, difficile perdonare mio figlio"

Monica Marchioni, la madre di Alessandro Leon Asoli, parla a “La Vita in diretta”, all'indomani della conferma in appello della condanna del figlio. 30 anni per aver ucciso il patrigno, Loreno Grimandi, e aver tentato di assassinare anche lei. Il delitto a Casalecchio di Reno, nel Bolognese il 15 aprile 2021, con un piatto di penne al salmone avvelenate con nitrito di sodio.

Durante il processo d'Appello, in aula, a sorpresa, la confessione del giovane - dopo una linea difensiva che in entrambi i gradi di giudizio aveva tentato di spostare la responsabilità sulla madre - proclamando l'innocenza del giovane.

Il servizio di Francesco Rossi