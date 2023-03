Causarono una morte per overdose, arrestati i pusher

In carcere un cinquantenne di origini tunisine, già detenuto per altri reati. Ai domiciliari altri quattro spacciatori, mentre un quinto è irreperibile, così come uno dei due destinatari del divieto di soggiorno nella città metropolitana di Bologna. Durante le indagini sequestrata eroina, cocaina, marjuana, hashish e contanti.

Nel servizio di Francesco Rossi, montato da Matteo Corti, l'intervista al ten. col. Daniele Zaffino del comando provinciale carabinieri di Bologna