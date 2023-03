Nel Ferrarese un impianto solare in tempi record

Un unicum nel panorama energetico italiano. Al di là dell'importanza per l'ambiente, il nuovo impianto fotovoltaico inaugurato a Poggio Renatico, nel Ferrarese, rappresenta una grande novità per tempi e modi di realizzazione. Anzitutto perché, per la prima volta, ha visto nel suo finanziamento l'impegno delle comunità locali, attraverso un crowdfunding.



Si tratta del programma “Scelta Rinnovabile”, una raccolta fondi online, che prevede per i cittadini, in ritorno, un tasso di remunerazione del finanziamento in aggiunta alla restituzione del capitale investito. Ma il Parco Solare Malvezzi farà da esempio in Italia anche per la velocità dell'iter che ha portato alla sua realizzazione.



Il parco occupa, con i suoi 30mila moduli, circa 22 ettari: produrrà circa 25 GWh ogni anno, evitando l'emissione in atmosfera di 11mila tonnellate di Co2 all'anno e l'utilizzo di 5,4 milioni di metri cubi di gas. Soddisfatta anche la Regione che - ha ricordato il Presidente Bonaccini - ha approvato un piano energetico triennale da oltre 8 miliardi e ha visto un successo immediato per un'altra iniziativa per la tutela ambientale.



Il servizio di Matteo Merli, con le interviste al sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti, al country manager ENEL ITALIA Nicola Lanzetta, e al presidente della Regione Stefano Bonaccini