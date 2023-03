Nina e il sogno negato della maturità

Da una parte il parere del consiglio di classe del liceo scientifico Sabin di Bologna che, sovrano e all'unanimità, ha votato il diniego ad ammettere Nina all'esame di maturità, e dall'altra la ministra alla disabilità Alessandra Locatelli che in Parlamento ha dichiarato che è stata disattesa la convenzione Onu.

In mezzo ci sono Alessandro e Francesca, i genitori di Nina, 19enne con sindrome di Down, che fin dall'inizio del triennio hanno cercato di capire se la loro figlia avesse o meno le capacità per provarci, chiedendo parere all'università di Bologna e alla neuropsichiatra che la segue. Tutti hanno valutato di sì.

“La vita è fatta di prove, Nina deve poter fare l'esame”: questa è la richiesta dei genitori.

Nel servizio di Nelson Bova, montato da Emanuele Righi, le interviste al papà Alessandro Sorrentino, a Nina e alla mamma Francesca Valente.