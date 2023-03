Ombre sull'estate, mancano i lavoratori stagionali

Con il primo sole torna l'allarme sulla carenza di personale per alberghi e ristoranti. Già per Pasqua e i ponti primaverili - stima Confesercenti - in italia mancano oltre 50.000 lavoratori e la riviera romagnola non fa eccezione. Le associazioni di categoria cercano soluzioni con le scuole professionali, i centri per l'impiego, le agenzie interinali. La settimana prossima incontreranno i Ministri del lavoro e del turismo, alla ricerca di una soluzione anche politica. Ma i sindacati puntano il dito contro irregolarità e sfruttamento. Negli ultimi anni la situazione è migliorata, c'è molta più attenzione al rispetto di orari e giorni di riposo - si difendono gli albergatori.

Nel servizio di Serena Biondini le interviste a Fabrizio Bertini, presidente Assohotel Emilia Romagna e a Francesco Guitto segretario Filcams - Cgil Rimini.