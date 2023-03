Omicidio Gregnanini, cade l'aggravante della premeditazione

Un omicidio che non può essere stato pianificato a causa del vizio totale di mente dell'accusato, ma che è anzi una "manifestazione" proprio di questa infermità psichica. Cade l'aggravante della premeditazione nell'inchiesta sulla morte di Roberto Gregnanini, il dipendente pubblico sessantenne ferito a colpi d'arma da fuoco un anno fa nel centro di Ferrara e morto, per le conseguenze di quell'agguato, circa 6 mesi dopo. La Procura ha chiuso le indagini a carico di un collega, il 58enne Michele Cazzanti, accusato di avere atteso la vittima per circa un'ora vicino all'ufficio, per poi colpirla. L'uomo, in sede di incidente probatorio, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere al momento del delitto, poiché pensava di essere perseguitato da Gregnanini e da altri colleghi. Una convinzione senza alcun legame con la realtà. Ora Cazzanti si trova in una Rems e dovrà rispondere anche dell'aver portato fuori casa in modo illecito la pistola, che deteneva per uso sportivo: un certificato su cui si stanno facendo verifiche.

Il servizio, montato da Tommaso Tardi.