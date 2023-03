Pasqua, il sindaco impone la benedizione in classe

La dirigente scolastica deve consentire ai sacerdoti la benedizione pasquale all'interno di tutte le aule anche durante l'orario di lezione; chi non vuole partecipare può uscire momentaneamente.

Lo ha scritto in un'ordinanza il sindaco di Pennabilli: nel paese di 2.600 abitanti sull'appennino riminese è polemica dopo che la dirigente dell'istituto comprensivo Olivieri, che comprende numerose scuole dell'Alta Valmarecchia, ha vietato al parroco di entrare nelle elementari di Maiolo per la benedizione pasquale, e ha scritto a tutti i genitori che il rito potrà essere celebrato solo fuori dall'attività didattica.

“Cose inconcepibili, siamo nati con queste radici: nessuno può cancellarle con un colpo di spugna”, dice il primo cittadino Mauro Giannini. Ma l'associazione nazionale presidi difende la dirigente a spada tratta: “Ha applicato correttamente regole in vigore da anni”, dice il presidente regionale Lamberto Montanari.

Il servizio di Serena Biondini.