Più controlli a Bologna, i risultati del primo mese con le nuove procedure

Controlli frequenti e improvvisi in particolare nella zona stazione, alla Bolognina e al Pilastro, con uno stretto coordinamento tra le forze di polizia, hanno determinato il crollo delle richieste alle sale operative per risse e aggressioni. Il modello per le città metropolitane, definito a gennaio col ministro dell'Interno Piantedosi sta funzionando, ha detto il prefetto di Bologna Attilio Visconti. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno identificato 3700 persone, con 15 arresti e 30 denunce. I controlli hanno riguardato anche la regolarità delle imprese commerciali e l'inquadramento lavoratori. Cinque quelli trovati in nero. Per quattro esercizi pubblici è stata chiesta la revoca della licenza.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Matteo Cotugno, le parole del prefetto Visconti.

Bologna è più sicura col modello di controlli messo in campo nelle città metropolitane. Il prefetto Attilio Visconti ha riferito alla stampa i risultati del primo mese con le nuove procedure operative.